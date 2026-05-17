Raid vandalico a Villaggio Peruzzo | distrutti alberi e vasi ornamentali
Nella zona di Villaggio Peruzzo, ad Agrigento, si sono verificati atti vandalici che hanno causato danni a diversi alberi e ai vasi ornamentali installati lungo le strade. Gli episodi sono stati segnalati da residenti e si sono verificati in un’area abitualmente frequentata. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno accertando le responsabilità. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono stati evidenti e hanno richiesto interventi di ripristino.
Atti vandalici nel quartiere di Villaggio Peruzzo, ad Agrigento, dove ignoti hanno preso di mira alberi e arredi urbani collocati lungo le strade della zona. Secondo quanto ricostruito, un albero sarebbe stato prima sradicato e poi portato via. Successivamente i vandali sarebbero tornati in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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