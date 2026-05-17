Raid vandalico a Villaggio Peruzzo | distrutti alberi e vasi ornamentali

Da agrigentonotizie.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona di Villaggio Peruzzo, ad Agrigento, si sono verificati atti vandalici che hanno causato danni a diversi alberi e ai vasi ornamentali installati lungo le strade. Gli episodi sono stati segnalati da residenti e si sono verificati in un’area abitualmente frequentata. Le forze dell’ordine sono state informate e stanno accertando le responsabilità. Nessuno è rimasto ferito, ma i danni sono stati evidenti e hanno richiesto interventi di ripristino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Atti vandalici nel quartiere di Villaggio Peruzzo, ad Agrigento, dove ignoti hanno preso di mira alberi e arredi urbani collocati lungo le strade della zona. Secondo quanto ricostruito, un albero sarebbe stato prima sradicato e poi portato via. Successivamente i vandali sarebbero tornati in. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Monreale, distrutti i vasi ornamentali di piazza San CastrenseMonreale – Durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, sono stati distrutti i grandi vasi in terracotta che arredavano piazza San...

Eur, raid vandalico nella notte all’istituto Ruiz: vetri distrutti e estintori svuotati, scuola inagibileBlitz di 15 persone nel cuore della notte: devastata la scuola all’Eur in 8 minuti.

villaggio peruzzo raid vandalico a villaggioRaid vandalico a Villaggio Peruzzo: distrutti alberi e vasi ornamentaliGli episodi sono avvenuti durante la notte. Presentate denunce a carabinieri e polizia, indagini anche con le telecamere di videosorveglianza ... agrigentonotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web