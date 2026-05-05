Monreale distrutti i vasi ornamentali di piazza San Castrense

Durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso a Monreale, sono stati danneggiati i grandi vasi in terracotta presenti in piazza San Castrense. Le opere ornamentali sono state distrutte, senza ulteriori dettagli su eventuali responsabilità o conseguenze. La vicenda ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori che si trovavano nella zona in quel momento.

Monreale – Durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, sono stati distrutti i grandi vasi in terracotta che arredavano piazza San Castrense a Monreale. Le anfore — spaccate, scheggiate, ridotte in frantumi — erano state posizionate alcuni anni fa dai percettori del reddito di cittadinanza. Le immagini parlano da sole: le grandi anfore decorative, simbolo dell’arredo urbano della piazza, appaiono spaccate, scheggiate, ridotte a frammenti. Alcuni vasi sono stati letteralmente sfondati, altri presentano crêpe. Quel che rende il gesto ancora più amaro è la storia di quei vasi. Furono posizionati in piazza San Castrense alcuni anni fa dai percettori del reddito di cittadinanza che avevano contribuito a rendere più bella la città.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, distrutti i vasi ornamentali di piazza San Castrense Notizie correlate Leggi anche: Vasi e fioriere distrutti nel centro storico: indagini in corso Perché il Festival del Monreale lascia San Gavino MonrealeIl Festival del Monreale lascia San Gavino Monreale: una rottura che interroga il futuro culturale della cittadina Dopo sette anni di presenza, il...