Rai5 celebra Aiola | il Parmigiano antico torna sul fuoco a legna

Rai5 dedica un episodio speciale a Aiola, un metodo tradizionale di preparazione del Parmigiano antico, che prevede una cottura sul fuoco a legna. Durante la trasmissione vengono mostrate le fasi di lavorazione e i passaggi specifici utilizzati nel casello del Settecento. La dimostrazione pratica è condotta da casari esperti, che spiegano le tecniche e i dettagli della lavorazione artigianale del formaggio. L’evento mira a valorizzare le modalità tradizionali di produzione e la storia del Parmigiano.

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? Punti chiave Come viene cucinato il Parmigiano nel casello del Settecento?. Chi sono i casari che hanno guidato la dimostrazione pratica?. Dove si snoda il percorso cicloturistico collegato al documentario?. Quando andrà in onda il secondo servizio dedicato alla Val d’Enza?.? In Breve Documentario Rai5 su Rai3 previsto per sabato 23 maggio alle ore 13:25.. Coinvolti Giuliano Lusetti, Paolo Govi e i casari Nunzio Ibatici e Davide Vietta.. Riprese effettuate in un casello del Settecento presso la frazione di Aiola.. Percorso cicloturistico CAI 672 collega Cerezzola di Canossa a Brescello via Montecchio.. La frazione di Aiola diventa oggi protagonista nazionale su Rai5 alle ore 12:56, quando il programma Visioni dedicherà 52 minuti all’architettura rurale della Bassa Padana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rai5 celebra Aiola: il Parmigiano antico torna sul fuoco a legna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rai5 celebra la Pasqua in musica con Bach e VivaldiLa Pasqua di Rai5 si veste di musica sacra e propone al pubblico due appuntamenti televisivi di grande intensità, affidati a due capolavori assoluti... Fiamme in un deposito di legna, intervento dei Vigili del fuocoIntervento dei Vigili del fuoco nella notte di domenica 6 aprile in località Cerqueto di Gualdo Tadino dove gli operatori sono intervenuti per domare...