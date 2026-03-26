rai5 celebra la pasqua in musica con bach e vivaldi

Rai5 dedica la programmazione pasquale alla musica sacra con due eventi principali. Viene trasmessa la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach e lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi, entrambi riconosciuti come capolavori del periodo barocco. Le due esecuzioni sono trasmesse in occasione delle celebrazioni religiose della Pasqua.

La Pasqua di Rai5 si veste di musica sacra e propone al pubblico due appuntamenti televisivi di grande intensità, affidati a due capolavori assoluti del repertorio barocco: la Passione secondo Matteo di Johann Sebastian Bach e lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi. Due opere diverse per struttura, stile e tradizione religiosa di riferimento, ma unite da una medesima capacità di attraversare il dolore, la spiritualità e il senso profondo della redenzione. Al centro della programmazione pasquale di Rai Cultura ci sono infatti due partiture che da secoli continuano a interrogare l’ascoltatore con la forza della loro bellezza e della loro profondità emotiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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