Fiamme in un deposito di legna intervento dei Vigili del fuoco

Nella notte di domenica 6 aprile, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Cerqueto di Gualdo Tadino per un incendio in un deposito di legna. Le fiamme hanno richiesto l'intervento dei pompieri per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di emergenza, e le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore. Non ci sono segnalazioni di persone coinvolte o ferite.

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte di domenica 6 aprile in località Cerqueto di Gualdo Tadino dove gli operatori sono intervenuti per domare un incendio scoppiato all'interno di un deposito di legna. I Vigili del fuoco di Gaifana sono intervenuti per mettere in sicurezza l'area dal momento che le fiamme hanno compromesso l'intera struttura di metallo evitando anche la propagazione del fuoco all'abitazione posta nelle vicinanze. Le operazione di bonifica e spegnimento si sono concluse attorno alle 4 della mattina. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Umbria: controlli straordinari nei negozi di parrucchieri e barbieri: tre chiusure, lavoratori in nero e maxi stangata fiscale 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Casa in fiamme a Gouta, intervento dei Vigili del FuocoUn incendio ha devastato una residenza a Gouta, una frazione del comune di Pigna, nella notte tra il 14 e il 15 febbraio 2026.

Bmw in fiamme, auto distrutta: l'intervento dei vigili del fuocoNella notte i carabinieri della stazione di Bacoli sono intervenuti a via Spiaggia 1.

Temi più discussi: Vasto incendio colpisce nella notte un deposito agricolo; Incendi a Roma, fiamme in un deposito e paura in un appartamento nell’Esquilino; Tremendo incendio, fiamme alte e fumo: a fuoco un deposito di batterie (FOTO E VIDEO). Il delicato intervento dei vigili del fuoco durato diverse ore; Bolzano, incendio in via Giotto: rogo in un deposito di batterie.

Incendi a Roma, fiamme in un deposito e paura in un appartamento nell’EsquilinoDopo l’incendio che ieri sera ha distrutto un deposito in via Montaldeo, questa mattina i Vigili del fuoco sono intervenuti in un appartamento all’Esquilino portando in salvo due persone dal tetto ... rainews.it

Maxi incendio nella notte, in fiamme 800 rotoballe: vigili del fuoco al lavoro per oreRogo in un deposito agricolo a Sogliano sul Rubicone, evitato il peggio: nessun ferito, ma lunghe operazioni di bonifica ancora in corso ... forli24ore.it

Proseguono senza sosta le operazioni di contrasto all’incendio boschivo nel comune di Laveno Mombello (VA). Durante tutta la notte le squadre dei Vigili del Fuoco e dei volontari AIB sono state impegnate nelle attività di contenimento e monitoraggio del front facebook

Furioso incendio nella notte a Crosano di Brentonico. Decine di vigili del fuoco la lavoro per tutta la notte. Non risultano feriti. Il video del rogo. x.com