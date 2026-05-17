Oggi la programmazione sportiva di Rai Sport si concentra su diverse discipline, tra cui il Giro d'Italia con una tappa in salita verso Corno alle Scale, trasmessa in diretta con orari e telecronisti dedicati. Oltre alla corsa ciclistica, sono in programma anche eventi di rugby e partite di Serie C. La giornata prevede diverse trasmissioni in diretta, con focus su tutte le principali competizioni in corso e aggiornamenti sui risultati. La copertura si svolge attraverso varie fasce orarie per seguire da vicino le gare e le emozioni sportive del giorno.

Giro d'Italia, tappa in salita verso Corno alle Scale tutta la programmazione sportiva Rai di oggi con orari, dirette e telecronisti. In vista del weekend, Domenica 17 Maggio 2026, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Rai Sport Domenica 17 Maggio - palinsesto oggi in diretta: Giro d'Italia, Rugby e Serie C

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