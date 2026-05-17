Rai bonifica amianto a Viale Mazzini | venduti 15 immobili per i lavori

La Rai ha venduto 15 immobili situati in Viale Mazzini per finanziare le operazioni di bonifica dell’amianto presente nelle strutture. La presenza di materiali contenenti amianto in questi edifici rappresenta un rischio per la salute, e le autorità hanno avviato le procedure di smaltimento. Il trasferimento dei dipendenti coinvolti nei lavori potrebbe avere ripercussioni sulla loro salute psicologica, mentre si continuano a monitorare gli effetti di questa operazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

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