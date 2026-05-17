Rai bonifica amianto a Viale Mazzini | venduti 15 immobili per i lavori
La Rai ha venduto 15 immobili situati in Viale Mazzini per finanziare le operazioni di bonifica dell’amianto presente nelle strutture. La presenza di materiali contenenti amianto in questi edifici rappresenta un rischio per la salute, e le autorità hanno avviato le procedure di smaltimento. Il trasferimento dei dipendenti coinvolti nei lavori potrebbe avere ripercussioni sulla loro salute psicologica, mentre si continuano a monitorare gli effetti di questa operazione sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
? Domande chiave Perché l'amianto a Viale Mazzini rende pericoloso anche appendere quadri?. Come influirà il trasferimento dei dipendenti sulla loro salute psicologica?. Quanto costeranno gli affitti futuri dopo la vendita degli immobili Rai?. Chi bloccherà la cessione dei palazzi storici di Milano e Venezia?.? In Breve Appalto ristrutturazione aggiudicato per 88 milioni 322 mila euro con ribasso del 29%. Dipendenti trasferiti in via Alessandro Severo nella zona Colombo per i lavori. Bevilacqua contesta sproporzione tra 238 milioni incassati e futuri costi affitti. Proteste a Milano per canone di 5,9 milioni annui al MiCo Nord.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Rai, via a bonifica amianto V.le MazziniLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Rai, via a bonifica amianto V.le Mazzini pubblicato il 15 Maggio 2026 a firma di Gi. Ros. ilfattoquotidiano.it
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