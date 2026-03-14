La Città Metropolitana di Napoli e l’Arpa Campania hanno concluso un accordo definitivo per lo scambio di due immobili. L’ex caserma dei Vigili del Fuoco di via Arenaccia passerà ad ARPAC per ospitare i laboratori, mentre i locali del complesso di Santa Maria la Nova entreranno nel patrimonio culturale della Città Metropolitana. La firma del contratto sancisce il trasferimento ufficiale delle proprietà.

Firmato in via definitiva il contratto di permuta tra i due enti: l’ex caserma dei Vigili del Fuoco di via Arenaccia passa ad ARPAC per i suoi laboratori; i locali del complesso monumentale di Santa Maria la Nova entreranno nel patrimonio culturale della Città Metropolitana. Un accordo che guarda al futuro del patrimonio pubblico napoletano, mettendo al centro la valorizzazione, la funzionalità e il risparmio per entrambi gli enti coinvolti. La Città Metropolitana di Napoli, guidata dal Sindaco Gaetano Manfredi, e l’ARPAC – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania – hanno concluso una permuta immobiliare di significativo rilievo nella gestione del patrimonio pubblico cittadino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - La Città Metropolitana di Napoli e l’Arpa Campania permutano due immobili per valorizzare il rispettivo patrimonio pubblico

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