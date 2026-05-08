Nasce Madison Pictures | il circuito Madison entra nella distribuzione cinematografica italiana

È stata annunciata la creazione di Madison Pictures, un nuovo marchio che rappresenta l’ingresso di Madison nel settore della distribuzione cinematografica in Italia. La società si propone di operare nel mercato nazionale, offrendo film e contenuti destinati alle sale e ai canali di distribuzione. La notizia riguarda il debutto di Madison in un settore tradizionalmente molto competitivo e regolamentato, con l’obiettivo di ampliare la propria presenza nel settore audiovisivo.

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Nasce Madison Pictures, il nuovo brand con cui Madison fa il suo ingresso nel mercato della distribuzione cinematografica italiana. Un passaggio che segna l’evoluzione naturale di una realtà già radicata nel mondo dell’esercizio e che oggi sceglie di ampliare il proprio ruolo nella filiera, portando nella distribuzione una conoscenza diretta delle sale, della programmazione e del pubblico. Con diversi titoli già in fase avanzata di definizione, la programmazione di Madison Pictures sarà ampia e trasversale, pensata per parlare a pubblici diversi attraverso una selezione attenta, aperta al cinema internazionale. Il nuovo marchio proporrà un cinema capace di unire valore artistico e intrattenimento, con titoli adatti tanto ai grandi multisala quanto alle realtà indipendenti.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Notizie correlate The Madison: amore, dolore e Montana nella nuova serie con Michelle PfeifferThe Madison debutta il 14 marzo su Paramount+: sei episodi con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell in un dramma familiare firmato Taylor Sheridan tra... Coquard punta alle Olimpiadi di Los Angeles nella madison con ThomasBryan Coquard, velocista francese in forza alla Cofidis, possiede un palmarès che lo colloca tra i corridori più titolati e costanti del panorama...