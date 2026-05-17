Ragazzo di 15 anni ferito a colpi d’arma da fuoco alla gamba

Nella notte, poco dopo le tre, un ragazzo di 15 anni è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Vecchio Pellegrini” con una ferita da arma da fuoco alla gamba. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e sta indagando sull’accaduto. Al momento, non sono stati resi noti dettagli su eventuali testimoni o sul movente dell’incidente. La vittima è stata sottoposta alle cure mediche ed è attualmente sotto osservazione.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La scorsa notte, intorno alle 3, un ragazzo di 15 anni è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Vecchio Pellegrini” per una ferita di arma da fuoco alla gamba. Il ragazzo ha riferito di essere stato ferito da alcuni sconosciuti nei pressi di piazza Mercato, a Napoli. Non è stata ancora accertata la dinamica dei fatti. Il ragazzo è ricoverato ma non è in pericolo di vita. È in attesa di un intervento chirurgico. Indagini dell’Upg della Questura di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ragazzo di 15 anni ferito a colpi d’arma da fuoco alla gamba ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Napoli, ragazzo di 19 anni muore dopo una sparatoria in strada Sullo stesso argomento Agguato a Marano di Napoli, 43enne ferito a colpi d’arma da fuocoL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da quattro proiettili mentre si trovava in auto, a Marano di Napoli. Uomo ferito a colpi d’arma da fuoco a Napoli, è graveTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 49 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire nella zona orientale di... Un’auto che si scaglia sulla folla a Modena, falciando pedoni a 100 k/h. E’ un atto di terrorismo o il gesto inconsulto di uno squilibrato? Non è ancora chiaro. Un ragazzo di 15 anni, con il branco, che accoltella un uomo per strada e lo ammazza. Un padre di fa x.com [Bianchin] Tare ha immediatamente riposto le sue speranze in Modric e, se fosse stato per lui, avrebbe rapidamente aggiunto due centrocampisti: Granit Xhaka e Ardon Jashari. Il club lo ha supportato a metà su Xhaka, che poi è andato al Sunderland, e compl reddit Lutto a Gallarate per Riccardo Orlandi: il calcio piange un ragazzo di 15 anniIl giovane calciatore della Cedratese ha lottato contro una grave malattia. Il ricordo commosso della Lega Nazionale Dilettanti e l'ultimo saluto sabato mattina nella chiesa dei Ronchi ... varesenews.it Ragazzo di 15 anni viene travolto da un’auto a San Giovanni Bianco mentre torna a casa: è graveUn 15enne è stato investito da un'auto sabato 9 maggio mentre attraversava la strada a San Giovanni Bianco (Bergamo) ... fanpage.it