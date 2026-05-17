Raffaello al Met il Divino conquista l’America

Al Museo di Arte Moderna è in corso una mostra dedicata a Raffaello, artista di grande rilievo del Rinascimento. La sua morte avvenne nella notte tra il 6 e il 7 aprile 1520, a Roma, all'età di 37 anni. La rassegna presenta alcune delle sue opere più rappresentative, offrendo ai visitatori l’occasione di scoprire i dettagli della sua produzione artistica. La mostra ha attirato un pubblico internazionale, interessato a conoscere meglio la figura e il lavoro di questo pittore.

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A New York, Metropolitan Museum of Art, "Raphael: Sublime Poetry", a cura di Carmen C. Bambach Commozione collettiva, la classicità di un maestro che parla al presente: fra dedizione filologica e sapienza allestitiva Di Venerdì Santo, la notte tra il 6 e il 7 aprile 1520, si spegneva a Roma, a soli trentasette anni, il «divino» Raffaello. Il ricordo di lui era destinato a essere custodito nel cuore e nella mente di tutti, come scrisse commosso, qualche giorno dopo la scomparsa, il letterato veneziano Marcantonio Michiel all’amico Antonio di Marsilio. A sei anni dal cinquecentenario della morte, il Metropolitan Museum of Art consacra a Raffaello una monumentale retrospettiva, destinata a lasciare il segno negli annali del museo newyorkese. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Raffaello al Met, il Divino conquista l’America ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Raffaello alla conquista dell’America: al Met di New York capolavori da tutto il mondo per celebrare un narratore formidabile“Quanto largo e benigno si dimostri talora il cielo nell’accumulare in una persona sola l’infinite richezze de’ suoi tesori e tutte quelle grazie e’... Accadde oggi: 28 marzo, nasce il ‘divino’ Raffaello SanzioDella morte di Raffaello Sanzio abbiamo una certezza: avvenne alle tre di notte del 6 aprile 1520, un Venerdì Santo. Raffaello al Met: la più grande mostra USA sul genio del RinascimentoIl 23 marzo 2026 ha aperto al Metropolitan Museum of Art di New York la più ampia retrospettiva statunitense su Raffaello Sanzio. L'esposizione, visitabile fino al 28 giugno, presenta 237 opere (23 ... it.blastingnews.com Raffaello al Met: la sublime poesia di un genio del Rinascimento in mostra a New YorkNelle prossime settimane il suo iconico tetto panoramico chiuderà al pubblico fino al 2030 per dei lavori ma nel frattempo il Metropolitan Museum di New York non rimane certo a guardare: dal 29 marzo ... exibart.com