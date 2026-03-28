Il 28 marzo si ricorda la nascita di Raffaello Sanzio, pittore e architetto italiano nato a Urbino. Tra i maggiori esponenti del Rinascimento, è considerato uno dei più importanti artisti dell’epoca. La sua morte è avvenuta alle tre di notte del 6 aprile 1520, un Venerdì Santo. La data di nascita di Raffaello è documentata come quella del 28 marzo, senza variazioni note.

Della morte di Raffaello Sanzio abbiamo una certezza: avvenne alle tre di notte del 6 aprile 1520, un Venerdì Santo. Riguardo alla sua nascita, invece, non si ha, alcuna certezza, e dobbiamo rifarci a quanto ci dice Giorgio Vasari nelle Vite. Nacque, a suo dire, il 28 marzo 1483, sempre di Venerdì Santo, alle tre di notte. Circostanze che si ripetono, il giorno e l’orario della morte di Cristo, sia il giorno di nascita che quello della morte. Marcantonio Michiel, collezionista d’arte e letterato italiano, raccontò anche di strani fenomeni, come l’apertura di una crepa nel Palazzo Vaticano e il sopraggiungere di un nero temporale su Roma, esattamente come accadde in occasione della morte di Gesù Cristo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 28 marzo, nasce il ‘divino’ Raffaello Sanzio

Articoli correlati

Accadde oggi: 5 marzo, nasce il cantautore Lucio BattistiLucio Battisti, artista iconico della musica italiana, cantante, compositore, arrangiatore e produttore discografico, è uno dei cantautori più...

Accadde oggi: 17 marzo, nasce il Regno d’Italia“Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II...