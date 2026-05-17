Race for the Cure a Bari la corsa contro i tumori del seno Il piano del traffico e i divieti

A Bari si svolge oggi la Race for the Cure, una corsa promossa dal comitato pugliese di Komen Italia, dedicata alla lotta ai tumori del seno. La manifestazione si terrà a partire dalle 10 e coinvolgerà numerosi partecipanti lungo un percorso cittadino. Per consentire lo svolgimento dell’evento, sono stati predisposti un piano del traffico e divieti di sosta nelle zone interessate. La manifestazione si svolge in una mattinata di domenica, coinvolgendo la comunità locale.

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