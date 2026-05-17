Race for the Cure a Bari la corsa contro i tumori del seno Il piano del traffico e i divieti
A Bari si svolge oggi la Race for the Cure, una corsa promossa dal comitato pugliese di Komen Italia, dedicata alla lotta ai tumori del seno. La manifestazione si terrà a partire dalle 10 e coinvolgerà numerosi partecipanti lungo un percorso cittadino. Per consentire lo svolgimento dell’evento, sono stati predisposti un piano del traffico e divieti di sosta nelle zone interessate. La manifestazione si svolge in una mattinata di domenica, coinvolgendo la comunità locale.
A Bari si corre la Race for the Cure. Si terrà nella mattinata di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle 10, la manifestazione podistica promossa dal comitato pugliese della Komen Italia online per la lotta ai tumori del seno. La corsa rappresenta il momento centrale dell'evento, che ha preso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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