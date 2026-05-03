Racconto di una notte è la nuova serie tv turca in onda ogni domenica sui teleschermi di Canale 5. Le puntate sono viste in media da 2 milioni di telespettatori, non facendo rimpiangere gli altri prodotti made in Turchia trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset. Nelle ultime ore, la dizi turca è finita al centro di un'indiscrezione per quanto riguarda la sua programmazione. Secondo quanto riportato da ; Racconto di una notte si sposterà di giorno per permettere la messa in onda della finale di Amici. La serie tv turca andrà in onda eccezionalmente di sabato 16 maggio su Canale 5 per evitare al talent show di Maria De Filippi di scontrarsi con l'Eurovision Song Contest, che quest'anno vedrà per l'Italia gareggiare Sal Da Vinci.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Racconto di una notte cambia programmazione: la novità per i fans di Canale 5

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