Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore G. hanno partecipato a un incontro dedicato alla gestione dei rifiuti, organizzato da esperti di Amaga SpA. Durante l’evento sono stati illustrati i passaggi del processo di raccolta, dalla differenziazione degli scarti alla loro trasformazione in risorse utili. Sono stati affrontati anche i temi della sostenibilità, dell’economia circolare e della tutela del territorio, con l’obiettivo di fornire una conoscenza più approfondita su come si gestiscono i rifiuti nella comunità.

Sostenibilità, economia circolare e gestione consapevole del territorio: sono stati questi i temi al centro dell’incontro con gli esperti di Amaga SpA all’Istituto d’Istruzione Superiore G. Torno. Circa 200 studenti, provenienti dai licei Scientifico e delle Scienze Umane e dagli indirizzi tecnici di Biotecnologie Ambientali e Amministrazione, Finanza e Marketing, hanno trascorso una mattinata dedicata a capire cosa accade davvero ai rifiuti dopo che vengono raccolti e quale ruolo svolge quotidianamente sul territorio la multiutility dell’Ovest Milanese. I referenti di Amaga hanno approfondito il funzionamento del ciclo dei rifiuti, spiegando i processi che trasformano lo scarto in risorsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Raccolta rifiuti: da scarti a risorsa. Il processo spiegato agli studenti

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Da Rifiuto a Risorsa: Il Riciclo della Plastica Industriale | Self Servizi Ecologici

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