BAT | studenti tra laboratori e raccolta rifiuti sulla spiaggia

Studenti coinvolti in attività pratiche come laboratori e raccolta rifiuti sulla spiaggia stanno partecipando a iniziative legate alla tutela ambientale. La regione ha adottato una strategia specifica che potrebbe influenzare le loro prospettive e azioni future. Durante le incontri, è stata citata la Convenzione internazionale sui diritti dei minori, per evidenziare l’importanza di coinvolgere i giovani nelle questioni ambientali e garantire loro un ruolo attivo nel rispetto del loro benessere e dei loro diritti.

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? Punti chiave Come influenzeranno le idee degli studenti la strategia ambientale regionale?. Perché la Convenzione internazionale sui diritti dei minori è stata citata?. Cosa diventeranno concretamente i rifiuti raccolti dagli studenti a Margherita di Savoia?. Chi garantirà che le proposte dei ragazzi diventino decisioni politiche reali?.? In Breve Laboratori a Barletta coinvolgono istituti Pietro Mennea e Musti-Dimiccoli per la Strategia regionale.. Progetto BLUECIRCLE a Margherita di Savoia vede la collaborazione con WWF Puglia e Pro Loco.. Studenti dell'istituto Giovanni XXIII e Pascoli raccolgono rifiuti sulla spiaggia locale.. Le proposte dei ragazzi alimenteranno la revisione della Strategia regionale secondo Agenda 2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BAT: studenti tra laboratori e raccolta rifiuti sulla spiaggia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Raccolta dei rifiuti tessili. Lezioni per gli studentiDoppio appuntamento di formazione e informazione rivolto agli studenti delle scuole superiori fiorentine per parlare della gestione della raccolta... Rifiuti, scontro tra opposizione e Amia sulla raccolta porta a portaL’europarlamentare Flavio Tosi, insieme ai consiglieri comunali tosiani e di Forza Italia, ha denunciato la presenza di depositi di rifiuti sui...