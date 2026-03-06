raccolta dei rifiuti tessili lezioni per gli studenti

A Firenze, gli studenti delle scuole superiori partecipano a due incontri dedicati alla raccolta dei rifiuti tessili. Durante le sessioni vengono spiegati i metodi di gestione di questi rifiuti e si discutono le problematiche legate al fast e superfast fashion. L’obiettivo è anche quello di stimolare idee per promuovere una moda più sostenibile tra i giovani.

Doppio appuntamento di formazione e informazione rivolto agli studenti delle scuole superiori fiorentine per parlare della gestione della raccolta dei rifiuti tessili, dei problemi derivanti dal fast e dal superfast fashion e per raccogliere idee per una moda sempre più sostenibile. "Rivesti il futuro: fast fashion vs. moda sostenibile" è il titolo dell’evento doppio, che rientra nel progetto "Orientarsi al futuro" organizzato dalla Camera di commercio di Firenze e dall’Ufficio scolastico regionale Toscana, che ha portato a proporre gratis alle scuole di Firenze 66 tipologie di seminari su cinque aree tematiche. I seminari legati alla moda sostenibile sono stati curati dalla sezione toscana dell’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Eduiren-gruppo Iren, Consorzio Corertex, e Co-design Toscana, si spiega in una nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it

