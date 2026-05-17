Quindicenne ferito a piazza Mercato vertice in prefettura | rafforzati i controlli

Nella notte, un quindicenne è stato ferito durante una sparatoria in piazza Mercato, avvenuta intorno alle 3. L’episodio ha portato a un vertice in prefettura, dove il prefetto di Napoli ha deciso di aumentare i controlli nella zona. Sono stati rafforzati i servizi di sicurezza e vigilanza per prevenire ulteriori incidenti. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto e sui responsabili. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sull’identità del ragazzo né sulle circostanze precise dell’evento.

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