Borseggiatori al mercato di via Spino rafforzati i controlli della polizia locale
Da quando, nel 2020, il mercato di via Spino si tiene ogni lunedì mattina nel quartiere della Malpensata, si svolgono circa centoventi bancarelle di frutta, verdura, scarpe e biancheria. Recentemente, le autorità hanno rafforzato i controlli della polizia locale a causa di episodi di borseggio che si sono verificati durante le attività del mercato.
Bergamo. Dal 2020, ogni lunedì mattina il mercato di via Spino anima il quartiere della Malpensata. Quasi centoventi bancarelle tra frutta e verdura, scarpe e biancheria. Nelle ore di punta, davanti ad alcuni stand si crea inevitabilmente molta calca: i clienti si avvicinano ai banchi per osservare la merce e parlare con gli operatori. È proprio in quei momenti che, in due lunedì consecutivi di aprile, borseggiatori sono riusciti a sfilare i portafogli dalle borse di alcune signore, con le vittime che si sono accorte del furto solo al momento di pagare. Si tratta di furti con destrezza: un’espressione che può sembrare quasi colloquiale, ma che identifica una precisa categoria penale.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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