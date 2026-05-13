Borseggiatori al mercato di via Spino rafforzati i controlli della polizia locale

Da quando, nel 2020, il mercato di via Spino si tiene ogni lunedì mattina nel quartiere della Malpensata, si svolgono circa centoventi bancarelle di frutta, verdura, scarpe e biancheria. Recentemente, le autorità hanno rafforzato i controlli della polizia locale a causa di episodi di borseggio che si sono verificati durante le attività del mercato.

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