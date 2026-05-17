Quelli che pensano che dovremmo riaccordare tutti gli strumenti
Alcuni sostengono che sarebbe opportuno riaccordare tutti gli strumenti, motivando questa scelta con preferenze estetiche o con convinzioni di derivazione pseudoscientifica. Secondo questa posizione, la qualità del suono migliorerebbe se gli strumenti venissero accordati in modo diverso rispetto alle pratiche tradizionali. Questa teoria viene proposta senza che siano stati presentati studi scientifici che ne confermino l’efficacia o la validità. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra musicisti e appassionati del settore.
Per gusto o per suggestioni pseudoscientifiche, credono che la musica suonerebbe meglio se la frequenza del La fosse 432 Hz invece di 440 Hz Per poter suonare insieme e risultare gradevoli all’orecchio, gli strumenti musicali devono essere accordati in base a un riferimento comune. È il motivo per cui prima dei concerti nelle orchestre risuona una nota, di solito intonata dall’oboe, su cui tutti i musicisti si accordano: il La. Non uno qualsiasi: è il La dopo il Do centrale sulla tastiera del pianoforte, detto La3 (o A4, nella notazione internazionale), e per convenzione nei paesi occidentali ha una frequenza di 440 Hertz (Hz). Molte... 🔗 Leggi su Ilpost.it
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Praticamente dovremmo abolire le bacheche. Ciò non toglie che abbiamo fatto pena in questi anni, ma perché fanno sempre i calcoli sulle decadi a piacimento? Perché non 30-40. Perché non confrontiamo i prime. Questi pensano veramente di aver aperto un x.com
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