Quelli che pensano che dovremmo riaccordare tutti gli strumenti

Alcuni sostengono che sarebbe opportuno riaccordare tutti gli strumenti, motivando questa scelta con preferenze estetiche o con convinzioni di derivazione pseudoscientifica. Secondo questa posizione, la qualità del suono migliorerebbe se gli strumenti venissero accordati in modo diverso rispetto alle pratiche tradizionali. Questa teoria viene proposta senza che siano stati presentati studi scientifici che ne confermino l’efficacia o la validità. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra musicisti e appassionati del settore.

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