L'ex allenatore ha riacceso le tensioni con Lele Adani, criticandolo duramente. Secondo quanto dichiarato, il commentatore sarebbe inascoltabile e si comporterebbe come un guru convinto di aver inventato il calcio. Inoltre, si è detto convinto che la Rai non rinnoverà il contratto ad Adani, ritenendo così concluso il rapporto tra le parti. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di discussione pubblica molto animata.

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© Calcionews24.com - Cagni riaccende i dissapori con Adani: «È inascoltabile, un guru di quelli che pensano di avere inventato il calcio! La Rai non gli rinnoverà il contratto, per me ha chiuso»

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