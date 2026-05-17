Quel partito dei pareggisti che tifa contro lo Stabilicum

Da liberoquotidiano.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sono due “partiti”, a sinistra, che - nel segreto - sperano resti l’odiato Rosatellum. Il primo è formato da quelli che, in Transatlantico, sono stati ribattezzati i “pareggisti”. Quelli, cioè, che tifano in una sostanziale parità tra centrodestra e centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Un risultato senza maggioranze, che imponga un governo di larghe intese o comunque uno schieramento diverso da quello che si era presentato agli elettori. Sono quelli che immaginano uno scenario in cui Forza Italia si stacca dal centrodestra per sostenere un governo di centrosinistra, senza però le ali più estreme (tipo Avs). O un centrodestra allargato a Carlo Calenda (e senza Lega). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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