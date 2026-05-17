Ci sono due “partiti”, a sinistra, che - nel segreto - sperano resti l’odiato Rosatellum. Il primo è formato da quelli che, in Transatlantico, sono stati ribattezzati i “pareggisti”. Quelli, cioè, che tifano in una sostanziale parità tra centrodestra e centrosinistra alle prossime elezioni politiche. Un risultato senza maggioranze, che imponga un governo di larghe intese o comunque uno schieramento diverso da quello che si era presentato agli elettori. Sono quelli che immaginano uno scenario in cui Forza Italia si stacca dal centrodestra per sostenere un governo di centrosinistra, senza però le ali più estreme (tipo Avs). O un centrodestra allargato a Carlo Calenda (e senza Lega). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quel partito dei “pareggisti” che tifa contro lo Stabilicum

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Elezioni Ungheria, l'Ue tifa Peter Magyar: chi è il rivale di Viktor Orban, che un tempo era nel suo partito

Alessia Morani e lo schifoso commento sulla morte Bossi, con quel “finalmente” che svela il volto cinico del PD: buttatela fuori dal partitoC’è un termine clinico per descrivere chi trae sollievo dalla dipartita altrui, ma in politica quel termine si traduce semplicemente in miseria umana.