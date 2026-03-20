Un membro del Partito Democratico ha commentato sui social la morte di un ex senatore con un commento ironico e un “finalmente” che ha suscitato molte reazioni. La frase ha evidenziato un atteggiamento cinico e poco rispettoso nei confronti della scomparsa di una figura politica. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso dei social network da parte di alcuni esponenti politici.

C’è un termine clinico per descrivere chi trae sollievo dalla dipartita altrui, ma in politica quel termine si traduce semplicemente in miseria umana. Il tweet di Alessia Morani sulla morte di Umberto Bossi non è uno scivolone, non è un’iperbole malriuscita: è la radiografia di un’anima politica in decomposizione che non conosce il limite del rispetto istituzionale. Quel "finalmente" piazzato in chiusura, con il cinismo di chi ha sostituito il dibattito parlamentare con il livore da tastiera, è lo schiaffo definitivo a ogni barlume di decenza. La Morani, esponente di un PD che si erge quotidianamente a cattedra morale del Paese, ha deciso di celebrare il lutto con una nota di sollievo che qualifica più lei che il defunto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Alessia Morani e lo schifoso commento sulla morte Bossi, con quel “finalmente” che svela il volto cinico del PD: buttatela fuori dal partito

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