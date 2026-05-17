Quattro laboratori all’avanguardia per l’Odontotecnica e il Made in Italy

Sono stati inaugurati quattro nuovi laboratori dedicati all’Odontotecnica e al Made in Italy presso l’Ipsia Corni di Modena. Questi spazi sono progettati come campus formativi permanenti e integrati, aperti sia alla comunità scolastica che al territorio circostante. La realizzazione di queste strutture mira a offrire ambienti moderni e funzionali per la formazione professionale. La scelta di investire in queste aree evidenzia l’impegno dell’istituto nel mantenere alti standard di preparazione tecnica e artigianale.

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