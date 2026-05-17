Quattro laboratori all’avanguardia per l’Odontotecnica e il Made in Italy
Sono stati inaugurati quattro nuovi laboratori dedicati all’Odontotecnica e al Made in Italy presso l’Ipsia Corni di Modena. Questi spazi sono progettati come campus formativi permanenti e integrati, aperti sia alla comunità scolastica che al territorio circostante. La realizzazione di queste strutture mira a offrire ambienti moderni e funzionali per la formazione professionale. La scelta di investire in queste aree evidenzia l’impegno dell’istituto nel mantenere alti standard di preparazione tecnica e artigianale.
Quattro nuovi laboratori d’avanguardia dedicati ai settori dell’Odontotecnica e del Made in Italy per dare vita all’Ipsia Corni di Modena a campus formativi integrati e permanenti aperti non solo alla comunità scolastica, ma all’intero territorio. P.M.F.Lab e Cartolab, i nuovi laboratori ideati, progettati e realizzati grazie a finanziamenti europei nell’ambito del progetto ’Pnrr Scuola 4.0’, rappresentano una risorsa strategica innovativa per la crescita professionale degli studenti. Loro caratteristica: potranno essere messi anche a disposizione del tessuto imprenditoriale del territorio per la realizzazione di campus formativi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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