Made in Italy il MIM celebra la giornata nazionale | scuole protagoniste tra concorsi e laboratori

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha organizzato diverse attività rivolte alle scuole. Sono stati avviati concorsi e laboratori con l’obiettivo di mettere in evidenza l’importanza del sistema educativo nel promuovere le competenze legate alla produzione italiana. L’iniziativa coinvolge istituti di diverso livello, puntando a rafforzare il legame tra formazione e tradizione artigianale.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha promosso, in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, una serie di iniziative rivolte alle scuole per valorizzare il ruolo del sistema educativo nella diffusione del “saper fare” italiano. Lo comunica lo stesso Ministero in una nota diffusa il 15 aprile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Giornata nazionale del made in Italy: dal 20 marzo al 10 maggio le scuole organizzano eventi e attività sulle eccellenze italiane. NOTA Barilla e la giornata nazionale del Made in ItalyPorte aperte ai cittadini, iniziative culturali e progetti itineranti per raccontare il saper fare italiano: in occasione della Giornata nazionale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarla; Giornata nazionale del Made in Italy. Automobili Lamborghini celebra il Made in Italy, legame forte con territorio e giovaniIn occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, Automobili Lamborghini ribadisce il proprio legame con l'Italia, il territorio emiliano e il patrimonio di competenze che rappresenta una delle ... ansa.it Made in Italy: qualità prodotti ma anche competitività imprese guidano brand tra più apprezzati al mondoIl Made in Italy continua a rappresentare uno dei marchi più riconoscibili e apprezzati al mondo, ma la sua forza oggi si gioca su un terreno più complesso rispetto al passato. La Giornata nazionale d ... adnkronos.com Porte aperte al Dipartimento per la Giornata Nazionale del Made in Italy! Grazie agli studenti e alle studentesse del Convitto Nazionale di Roma per le domande, l'interesse, la partecipazione e i sorrisi. #giornatamadeinitaly26 facebook Made in Italy: Santoianni ( @AIColtivatori), tensioni internazionali creano preoccupazioni, difendere qualità e resilenza delle imprese agroalimentari x.com