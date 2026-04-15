Luisa Ranieri è icona di eleganza con la collana serpente da quasi 100mila euro

L'attrice è stata protagonista di un evento a Taormina organizzato da Bulgari, durante il quale ha indossato una collana a forma di serpente del valore di circa 100.000 euro. La presenza dell'attrice ha attirato l'attenzione dei presenti, sottolineando il suo stile ricercato e la scelta di accessori di lusso. L'evento si è svolto in una location prestigiosa, attirando una vasta copertura mediatica.

Luisa Ranieri è volata a Taormina per un esclusivo evento firmato Bulgari e ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di eleganza. In quanti hanno notato la sua collana serpente super scintillante?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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