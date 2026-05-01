Crowdfunding raccolti quasi 100mila euro

Un’iniziativa di crowdfunding promossa dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha raccolto quasi 100.000 euro grazie a oltre 1.200 donatori che hanno sostenuto otto progetti diversi. La campagna, chiamata Progetti Locali, ha ottenuto risultati significativi e si appresta ora a lanciare una nuova fase di raccolta fondi. I numeri indicano una forte partecipazione della comunità e un interesse crescente verso le iniziative sostenute.

Quasi 100mila euro raccolti, oltre 1.200 donatori coinvolti e otto progetti sostenuti. Numeri che raccontano il successo di Progetti Locali, Cuore Cooperativo, l’iniziativa di crowdfunding promossa dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, pronta ora a rilanciarsi con una nuova fase. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio alle 17 nella sede della banca di via Manzoni 50, dove verrà presentata la nuova call rivolta a enti del terzo settore: associazioni, fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato e realtà del territorio interessate a sviluppare e finanziare progetti attraverso la raccolta fondi online, utilizzando la piattaforma Ginger.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crowdfunding, raccolti quasi 100mila euro Notizie correlate Montebelluna in Rosa: Quasi 100mila euro raccolti per oncologia, nuovo ambulatorio e trasporto pazienti.Montebelluna celebra un traguardo di solidarietà: l'edizione 2025 di “Montebelluna in Rosa” ha permesso di raccogliere 20. Solidarietà, oltre 100mila euro raccolti a favore di Opera Santa Teresa del Bambino GesùIn meno di tre mesi, l’ambizioso obiettivo di 100mila euro lanciato dall’associazione Ravenna Galla Placidia attraverso una campagna di crowdfunding... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crowdfunding, la Bcc rilancia: già raccolti quasi 100mila euro; Crowdfunding, raccolti quasi 100mila euro; Quasi 100mila euro raccolti: il 6 maggio la Bcc Busto Garolfo e Buguggiate lancia il nuovo crowdfunding. Crowdfunding, raccolti quasi 100mila euroQuasi 100mila euro raccolti, oltre 1.200 donatori coinvolti e otto progetti sostenuti. Numeri che raccontano il successo di ... ilgiorno.it Crowdfunding, la Bcc rilancia: già raccolti quasi 100mila euroQuasi 100mila euro raccolti, oltre 1.200 donatori coinvolti e un overfunding del 141 per cento. Sono questi i numeri che raccontano il successo della prima fase di Progetti Locali, Cuore Cooperativo ... varesenews.it Aprile ci ha portati ancora più vicini alle comunità, tra eventi, incontri e nuove idee pronte a trasformarsi in progetti concreti Abbiamo portato il crowdfunding sul territorio attraverso 8 call for crowdfunding attivate con altrettanti eventi insieme ai nostri partner, t - facebook.com facebook Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “CreAUTivity HUB” con il #crowdfunding di #ForFunding: i fondi raccolti permetteranno di realizzare percorsi di orientamento e accompagnamento con tutor dedicati e laboratori per giovani nello spettro autistico group.int x.com