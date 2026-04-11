Asinara salva il mare | 150 volontari puliscono 700 kg di plastica

Circa 150 volontari hanno lavorato sulle coste dell’Asinara per rimuovere i detriti portati dalle mareggiate invernali, recuperando complessivamente 700 chili di plastica. L’intervento si è concentrato nella pulizia delle zone più colpite, con l’obiettivo di tutelare l’ecosistema marino. La presenza dei volontari è durata diverse ore, coinvolgendo persone di varie età e provenienze.

Circa 150 volontari hanno operato sulle coste dell’Asinara per rimuovere i detriti portati dalle recenti mareggiate invernali, riuscendo a recuperare 700 chili di plastica. L’intervento massiccio ha coinvolto diverse realtà locali e associazioni, concentrandosi sulla salvaguardia del parco nazionale attraverso una mobilitazione che ha unito cittadini e amministrazioni dei comuni costieri. Sinergia territoriale per il recupero ambientale. L’operazione di pulizia, promossa dall’associazione Plastic Free, ha una coordinazione capillare tra i diversi nodi territoriali. I gruppi di lavoro sono partiti da due punti strategici: il molo di Fornelli a Stintino e la zona di Cala Reale a Porto Torres.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asinara salva il mare: 150 volontari puliscono 700 kg di plastica Fontespina: studenti e volontari puliscono il mareVolontari e istituzioni si ritrovano a Fontespina per il terzo appuntamento delle Giornate blu, un’iniziativa che trasforma la pulizia del litorale... “Il mare d’inverno”: i volontari puliscono la spiaggia dai rifiutiUna giornata a difesa dell’ambiente a livello nazionale e che vede la partecipazione anche della provincia di Latina.