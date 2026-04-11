Golasecca | 400 kg di rifiuti raccolti tra giovani e volontari

Sabato mattina, nel parcheggio delle Scuole di Golasecca, si è svolta la Giornata del Verde Pulito con la partecipazione di decine di volontari, tra giovani e adulti. Durante l’evento sono stati raccolti circa 400 chili di rifiuti, tra plastica, vetro, lattine e carta. L’iniziativa ha coinvolto la comunità locale, che si è impegnata nella pulizia di aree pubbliche del paese.

Sabato mattina, 11 aprile 2026, decine di volontari si sono riuniti nel parcheggio delle Scuole di Golasecca per partecipare alla Giornata del Verde Pulito, riuscendo a raccogliere complessivamente 400 chili di scarti tra plastica, vetro, lattine e carta. L’operazione di pulizia ha coinvolto diverse zone strategiche del territorio comunale, dai sentieri dell’Alzaia Ticino fino alle aree boschive della località Melissa, passando per i percorsi urbani di via Battisti e via Matteotti. Il valore civico del presidio territoriale tra generazioni. L’impatto di questa iniziativa non si limita al semplice recupero di materiali destinati al riciclo, ma evidenzia una profonda dinamica di coesione sociale che vede le nuove generazioni come attori centrali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golasecca: 400 kg di rifiuti raccolti tra giovani e volontari Leggi anche: Multedo: volontari in azione in spiaggia, raccolti 600 kg di rifiuti La battaglie per ambiente e decoro. Volontari all’opera a Lavaiano. Raccolti rifiuti e 400 bottiglieSuccesso e partecipazione alla raccolta di pulizia ambientale organizzata dall’associazione Polpo Verde, in collaborazione con l’associazione Il...