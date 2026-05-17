Quanti soldi guadagnano Bolelli e Vavassori con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Che differenza rispetto al singolare…
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026, diventando la prima coppia italiana a vincere il torneo in questa categoria. La vittoria ha portato loro un premio in denaro che si aggira intorno ai 100.000 euro complessivi, da dividere tra i due. Rispetto alla vittoria in singolare, la cifra è più alta, dato che il montepremi totale per il doppio supera di molto quello destinato ai singoli giocatori.
Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno vinto il torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026, diventando la prima coppia interamente tricolore ad alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa di Roma. Festa grande davanti al pubblico del Foro Italico e secondo sigillo stagionale in un Masters 1000 dopo quello ottenuto qualche settimana fa a Miami: dal cemento statunitense al mattone tritato della Capitale, a dimostrazione della caratura tecnica di un binomio che rappresenta una garanzia in campo internazionale. Il cammino dei padroni di casa era incominciato con il sofferto successo in rimonta al super tie-break contro BhambriVenus ed... 🔗 Leggi su Oasport.it
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