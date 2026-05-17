Quanti soldi guadagnano Bolelli e Vavassori con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Che differenza rispetto al singolare…

Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il titolo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026, diventando la prima coppia italiana a vincere il torneo in questa categoria. La vittoria ha portato loro un premio in denaro che si aggira intorno ai 100.000 euro complessivi, da dividere tra i due. Rispetto alla vittoria in singolare, la cifra è più alta, dato che il montepremi totale per il doppio supera di molto quello destinato ai singoli giocatori.

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