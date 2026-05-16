Bolelli Vavassori in semifinale agli Internazionali d’Italia | orario e dove vedere il match in tv

A sorpresa, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto le semifinali degli Internazionali d’Italia 2026. La coppia ha battuto avversari in due set, confermando la loro presenza tra i migliori del torneo. La partita si è svolta nel corso della giornata e sarà visibile in diretta televisiva. L’incontro si svolgerà su uno dei campi principali, con orario ancora da ufficializzare. La manifestazione si sta svolgendo nella capitale, attirando un vasto pubblico di appassionati.

Grande impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali d’Italia 2026. La coppia azzurra si è qualificata per le semifinali del torneo di doppio maschile dopo aver sconfitto i numeri 1 del seeding, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, confermando l’ottimo momento già mostrato negli ultimi mesi. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Dopo i successi contro BhambriVenus e KingGoransson, i padroni di casa hanno firmato un altro colpo di prestigio davanti al pubblico del Foro Italico, replicando quanto fatto lo scorso marzo nella finale del Masters 1000 di Miami proprio contro Heliovaara e Patten. 🔗 Leggi su Funweek.it

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