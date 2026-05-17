Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria agli Internazionali d’Italia? Montepremi milionario | il più ricco dell’anno

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026, un torneo che fa parte dei Masters 1000, e ha così completato la sua collezione di questo tipo di manifestazioni. La vittoria gli ha garantito un montepremi di diverse centinaia di migliaia di euro, rendendolo uno dei premi più alti dell’anno nel circuito. La vittoria rappresenta anche il primo trofeo di questo livello conquistato da Sinner, che ha così raggiunto un risultato importante nella sua carriera.

Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026 e ha così completato la personale collezione di Masters 1000: per almeno una volta in carriera è riuscito ad alzare al cielo il trofeo in tutti i tornei di questo livello attualmente presenti nel calendario internazionale. Il numero 1 del mondo ha fatto festa sulla terra rossa di Roma, travolgendo il norvegese Casper Ruud con il perentorio punteggio di 6-4, 6-4 in un atto conclusivo nei fatti rivelatosi a senso unico, nonostante i tentativi dello scandinavo di impensierire il padrone di casa. Il fuoriclasse altoatesino si è imposto per la prima volta al Foro Italico dopo il testa a... 🔗 Leggi su Oasport.it

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