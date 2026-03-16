Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Indian Welles? Arriva l’agognato assegno milionario

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, battendo in finale il russo Daniil Medvedev. Con questa vittoria, il tennista italiano si aggiudica il trofeo sul cemento statunitense. Arriva anche l’assegno milionario, che premia il suo risultato nel torneo. La finale si è svolta in modo equilibrato e intenso, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il prestigioso trofeo sul cemento statunitense dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev in una finale vibrante, equilibrata, appassionata e avvincente. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a imporsi con il punteggio di 7-6(6), 7-6(4) e ha così conquistato il primo titolo della stagione, dopo aver perso contro il serbo Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open ed essere stato eliminato dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha. Il numero 2 del mondo ha confermato la tendenza nei confronti diretti con il numero 11 del ranking ATP e si è... 🔗 Leggi su Oasport.it

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