Dopo il torneo di Roma, Jannik Sinner ha aumentato il vantaggio nel ranking ATP rispetto a Alcaraz, consolidando la sua posizione di testa. Con la vittoria sulla terra rossa italiana, il tennista italiano ha ottenuto un incremento di punti che gli permette di mantenere un margine significativo sui rivali. Alcaraz, invece, ha visto il suo punteggio sostanzialmente stabile, senza modifiche rilevanti. Intanto, Zverev si trova a circa 9000 punti di distacco rispetto al leader della classifica mondiale.

Jannik Sinner ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo grazie al trionfo conseguito agli Internazionali d’Italia: l’apoteosi sulla terra rossa di Roma gli ha permesso di guadagnare 1.000 punti e di andare in saldo positivo di 350 punti, visto che lo scorso anno perse l’atto conclusivo sulla terra rossa della Capitale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse altoatesino svetta in testa al ranking ATP con un bottino di 14.700 punti, frutto della cavalcata impetuosa di cui si è reso protagonista negli ultimi due mesi e messi. Il 24enne ha infatti vinto cinque Masters 1000 di fila (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti punti di vantaggio ha Sinner su Alcaraz nel ranking ATP dopo Roma. Zverev a quasi 9000 lunghezze!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La prima sfida del 2026 tra SINNER e ALCARAZ è a ping pong

Sullo stesso argomento

Perché Jannik Sinner ha perso 50 punti nel ranking ATP? La sorpresa dopo Montecarlo e il vantaggio ridotto su AlcarazJannik Sinner è tornato a essere il numero 1 del mondo dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz nella finale del Masters 1000 di Montecarlo: l’affermazione...

Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP. E se vincesse la finale a Roma…Si amplia il gap in vetta alla classifica mondiale: l’assenza dello spagnolo Carlos Alcaraz a Roma fa scappare via Jannik Sinner nel ranking ATP:...

Quanti punti di vantaggio ha Sinner su Alcaraz nel ranking ATP dopo Roma. Zverev a quasi 9000 lunghezze!Jannik Sinner ha rafforzato il proprio status di numero 1 del mondo grazie al trionfo conseguito agli Internazionali d'Italia: l'apoteosi sulla terra ... oasport.it

Archiviamo questo weekend del Gran Premio di Francia a Le Mans con tantissimi spunti interessanti. Dopo cinque gare, iniziano finalmente a delinearsi in maniera concreta i veri equilibri di questo Mondiale 2026. E la prima, probabilmente la più importante, è x.com

Sinner allunga su Alcaraz di 280 punti: il vantaggio può crescere ancora a MadridJannik Sinner si conferma saldamente al comando del ranking ATP con 13.550 punti, garantendosi il primato mondiale almeno fino al 18 maggio, dopo il Masters 1000 di Roma. Il suo vantaggio su Carlos ... it.blastingnews.com