quanti passi al giorno fare per restare in peso forma

Secondo uno studio recente, l'80% delle persone che riescono a perdere peso riprendono i chili entro cinque anni. La ricerca ha esaminato vari metodi di dimagrimento e ha analizzato i risultati nel tempo, evidenziando che mantenere il peso stabile rappresenta una sfida comune. Per chi vuole restare in forma, si discute spesso di quanti passi al giorno siano necessari, anche se i dati precisi su questa misura specifica non sono ancora definitivi.

Perdere peso può essere difficile in molti casi, e mantenerlo nel tempo lo è ancora di più. Circa l'80% delle persone in sovrappeso o obese che riescono a dimagrire tende a recuperare una parte o la totalità dei chili persi entro i successivi tre-cinque anni. Nonostante i progressi fatti negli ultimi decenni, trovare una strategia semplice e sostenibile per consolidare i risultati ottenuti con la dieta è ancora oggi una priorità clinica di primo piano. Uno studio coordinato da Marwan El Ghoch del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neurologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia, presentato al Congresso Europeo sull'Obesità (ECO 2026) di Istanbul, suggerisce che la risposta potrebbe essere alla portata di tutti: camminare circa 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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