L'assunzione giornaliera di Omega 3 dipende da diverse indicazioni mediche e dal tipo di integratore. Si consiglia di consumare pesci grassi due o tre volte a settimana per coprire le necessità, ma in alcuni casi si ricorre a integratori per aumentare l'apporto. Le dosi raccomandate variano, e spesso si consiglia di assumere tra 250 e 500 milligrammi di EPA e DHA al giorno.

Gli acidi grassi omega-3 sono nutrienti essenziali alla base di numerosi processi biologici. Nel corpo umano, modulano l'infiammazione, aiutano il funzionamento del sistema cardiovascolare e regolano il sistema nervoso, con effetti su cervello e memoria. Le forme più utili, dal punto di vista fisiologico, sono l'EPA (acido eicosapentaenoico) e il DHA (acido docosaesaenoico), abbondanti soprattutto nel pesce grasso come alici, salmone, sgombro e sardine. Poi c'è anche la forma ALA di origine vegetale e presente in semi e frutta secca, ma convertita solo in minima parte dal corpo. L'ideale dunque sarebbe coprire il fabbisogno di omega 3 attraverso il consumo di prodotti ittici almeno due volte a settimana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Omega 3: quanti ne servono al giorno? I dosaggi giusti e i consigli

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