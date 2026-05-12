dieta e passi quanti farne ogni giorno per non riprendere peso

Secondo studi recenti, non è necessario raggiungere i 10.000 passi quotidiani per mantenere il peso, ma circa 8.000 possono essere sufficienti. Questa cifra si avvicina di più alle attività quotidiane di molte persone, senza richiedere uno sforzo eccessivo. La ricerca suggerisce che un numero di passi inferiore può comunque contribuire a evitare il recupero di peso, offrendo un’alternativa più accessibile per chi cerca di mantenersi attivo.

Se 10mila passi al giorno vi sembrano troppi, dalla scienza arriva una buona notizia. In realtà ne bastano circa 8.500 per mantenere il peso forma dopo una dieta. A suggerirlo è una nuova ricerca presentata al Congresso Europeo sull’Obesità (ECO 2026) che si apre oggi a Istanbul, in Turchia, pubblicata sull’’International Journal of Environmental Research and Public Health’ da un team di ricercatori italiani. L’odiato effetto yo-yo. “La sfida più importante e più grande nel trattamento dell’obesità è prevenire la ripresa di peso”, spiega il professor Marwan El Ghoch, del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscientifiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia.🔗 Leggi su Lapresse.it

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