Durante un’intervista a Verissimo, un’artista ha parlato della propria vita sentimentale e delle proprie abitudini intime. Ha spiegato di essere molto focosa quando è fidanzata e di non avere rapporti occasionali quando non lo è. Inoltre, ha condiviso di aver capito l’importanza di prendersi cura del proprio corpo, senza entrare in dettagli sulla durata della sua vita o sui momenti in cui può ancora copulare. La conversazione si è concentrata sui propri sentimenti e sulle scelte personali.

“Quando sono fidanzata sono molto focosa con il mio fidanzato, però purtroppo se non sono fidanzata non ho rapporti occasionali. Non mi vado a cercare la situazione, quindi quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare? “. Inizia con queste allusioni ironiche l’intervista rilasciata da Arisa nel salotto di Verissimo. Davanti a Silvia Toffanin, la cantante 43enne ha delineato senza filtri la sua attuale situazione sentimentale, per poi concentrarsi sul rapporto con il proprio corpo e la musica. Il test fallito con le app di incontri. Sulla presenza di un compagno, la risposta dell’artista è categorica: “Non c’è niente, zero”. Pur sottolineando le proprie esigenze (“Mi piacerebbe insomma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare? Da fidanzata sono molto focosa….Ho capito che devo curare anche il mio corpo”: così Arisa a Verissimo

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- purtroppo quando non sono fidanzata io non sono da relazioni occasionali. se sono fidanzata sono molto focosa, se non lo sono non è che mi vado a cercare proprio la situazione. quanti anni mi restano? • in che senso? per? - copulare Arisa da Silvia Toff x.com