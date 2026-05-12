Una donna ha scritto alla dottoressa esprimendo un senso di imbarazzo e disagio legato al proprio corpo dopo il parto. Aggiunge di provare anche un senso di colpa legato a questa percezione. La richiesta riguarda un confronto con una professionista per affrontare queste emozioni e capire come gestirle. La comunicazione mette in luce un malessere personale legato a cambiamenti fisici e alle reazioni emotive successive alla nascita.

Salve dottoressa, le scrivo perché provo un profondo disagio che mi fa sentire anche un po’ in colpa. A otto mesi dal parto, quando mi guardo allo specchio, non riconosco la donna che vedo: tra le smagliature sulla pancia, i chili che non se ne vanno e i capelli spenti, mi sento rovinata per sempre. E questo purtroppo si riflette anche sulla mia intimità: non riesco assolutamente a farmi vedere nuda dal mio compagno, che però mi assicura che sono bella come sempre. Mi sento davvero una persona superficiale a soffrire così tanto per la mia estetica mentre dovrei solo essere grata per la salute di mio figlio, ma non riesco a farne a meno e mi odio per questo.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quando ho partorito mi vergogno del mio corpo…”

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He humiliated and tortured her by mistake. After divorce, he crazily searched for her.

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