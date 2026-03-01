Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP si terrà domenica 1 marzo alle ore 9:00. La gara sarà trasmessa in differita su TV8 e seguirà le competizioni di Moto3, che inizieranno alle 6:00, e di Moto2, prevista per le 7:15. La giornata di corse si svolgerà nel circuito thailandese, con le tre classi in programma in sequenza.

Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP si disputerà alle ore 9:00 di domenica 1 marzo. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che andrà in scena dalle 6:00 ) e da quella della Moto2, programmata per le ore 7:15. Si parla, ovviamente, di orari italiani. A Buriram si scenderà in pista nel pomeriggio locale. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP DALLE 9.00 Quella del 2026 sarà la settima edizione di un appuntamento che avrà l’onere e l’onore di aprire il campionato iridato per la seconda volta nella storia. Inizialmente, si correva a fine stagione. Cionondimeno, la collocazione del Ramadan, ha invitato chi stila il calendario a evitare la concomitanza tra il più sacro dei mesi islamici e il GP del Qatar, tradizionale ouverture del Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2026: orario differita gara in chiaro

