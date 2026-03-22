Quando la MotoGP su TV8 oggi GP Brasile 2026 | orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Brasile di MotoGP si svolge domenica 22 marzo e sarà trasmesso in differita su TV8 alle ore 19:00. La giornata di gare inizia alle 16:00 con la corsa della Moto3, seguita alle 17:15 dalla competizione della Moto2. La MotoGP, che conclude la giornata, viene quindi trasmessa in chiaro e in differita.

Il Gran Premio di Brasile di MotoGP andrà in scena alle ore 19:00 di domenica 22 marzo. La top-class sarà preceduta, come di consueto, dalla gara della Moto3 (che si terrà dalle 16:00 ) e da quella della Moto2, prevista per le ore 17:15. Si ragiona, ovviamente, sugli orari italiani. A Goiania si scenderà in pista nel pomeriggio locale. Allora attenzione, perché in passato, quando si corse a Goiania tra il 1987 e il 1989, vi furono temperature torride. Tuttavia, è anche vero che all’epoca si fece tappa da queste parti a settembre e non a marzo. Cionondimeno, cambia poco. Siamo comunque in zona tropicale e siamo vicini a un equinozio. La radiazione solare, pertanto, è pressoché la medesima! Nel trienno 1987, 1988 e 1989, le affermazioni della classe regina furono appannaggio di Wayne Gardner, Eddie Lawson e Kevin Schwantz. 🔗 Leggi su Oasport.it

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