La Città Bianca ritrova il suo Calvario | restaurato lo storico monumento dopo 40 anni

Dopo più di quarant'anni, il Calvario di Cristo nella Città Bianca è stato restaurato e restituito alla comunità. L'intervento di recupero è stato completato recentemente, e la cerimonia di consegna si è svolta la sera del 30 marzo 2026. La riapertura del monumento, che rappresenta un simbolo storico e religioso per la città, è stata celebrata dall’assessore ai Lavori pubblici in occasione di un evento pubblico.

Dopo decenni di abbandono, il simbolo di Ostuni torna a splendere grazie all'impegno dell'Amministrazione. L'assessore Brescia: "Un recupero che unisce memoria, fede e identità" OSTUNI - "Esistono monumenti che non sono solo pietra, ma sono memoria, identità e fede." Con queste parole l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Brescia ha celebrato il ritorno alla comunità del Calvario di Cristo, restituito ieri sera (30 marzo 2026) agli ostunesi, dopo oltre quarant'anni di incuria e abbandono. Un patrimonio prezioso che rischiava di andare perduto e che ora, grazie a un attento intervento di restauro conservativo, torna a brillare nel cuore di Piazza Curtatone e Montanara. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Riecco Kean: dopo un mese di calvario la Fiorentina ritrova il centravantiLa caviglia finalmente guarita, le treccine raccolte e tanta voglia di divertirsi col pallone. Leggi anche: Dopo 40 anni chiude lo storico negozio di scarpe in centro e tiene aperto solo quello al Montefiore: "Non c'è partita" LA VIDA DE JESÚS – EL CAMINO DE LA LUZ | DOCUMENTAL COMPLETO (6 HORAS · 50 CAPÍTULOS) Contenuti utili per approfondire su Città Bianca Discussioni sull' argomento Ecco Ostuni to Live: nasce il calendario unico delle esperienze turistiche nella città Bianca; Torna Passione in Piazza della Libertà Barabba – la scelta. Sono stata a Ostuni e ti spiego perché dovresti respirare la magia della Città Bianca almeno una volta nella vitaAlla scoperta di Ostuni, la Città Bianca: cosa vedere tra vicoli imbiancati, una magnifica Cattedrale gotica e spiagge sull’Adriatico ... greenme.it Trump vuole installare una statua di Colombo all’esterno della Casa BiancaIl Washington Post, citando alcune fonti, ha riportato la notizia relativa all’idea del presidente Donald Trump di installare una statua di Cristoforo Colombo all’esterno della Casa Bianca. A quanto ... blitzquotidiano.it Sono stata a Ostuni e ti spiego perché dovresti respirare la magia della Città Bianca almeno una volta nella vita x.com Dal bike tour tra le masserie alle visite guidate nel centro storico fino alle escursioni nell’agro: un’offerta integrata per vivere la Città Bianca tutto l’anno - facebook.com facebook