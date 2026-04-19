Norcia riapre Palazzo Comunale La città ritrova un suo simbolo

A Norcia, il Palazzo Comunale ha riaperto oggi alle 12, dopo un intervento di restauro e adeguamento sismico. La riapertura segna la ripresa di un edificio che rappresenta un simbolo per la città. L’intervento ha coinvolto lavori di consolidamento e aggiornamenti strutturali per migliorare la resistenza alle scosse sismiche. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e della comunità.

NORCIA – Festa per la bellezza ritrovata. Oggi alle 12 riapre finalmente le sue porte il Palazzo Comunale, al termine di un intervento di restauro e adeguamento sismico all’avanguardia. Alla cerimonia d’inaugurazione, al via alle 11.30 in Piazza San Benedetto, sono attesi il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, la presidente della Regione Stefania Proietti, il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco e il sindaco Giuliano Boccanera che parla di "una giornata fantastica, un ritorno alla normalità. Un palazzo che rappresenta l’identità di una comunità torna ai cittadini". I lavori, dal valore complessivo...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Norcia, riapre Palazzo Comunale. La città ritrova un suo simbolo Notizie correlate Norcia, il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016Nuova luce per il palazzo comunale di Norcia che, dopo il sisma del 2016, riapre finalmente le porte e torna a ospitare le attività amministrative... Pordenone ritrova il Gambrinus: riapre la pizzeria simbolo della cittàScatoloni davanti alla porta; operai e dipendenti all’opera all’interno per ultimare i lavori. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Norcia riapre il palazzo comunale dopo il sisma del 2016; Norcia, il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016; Norcia, a dieci anni dal sisma riapre il Palazzo comunale; A Norcia riapre il palazzo comunale dopo dieci anni dal sisma: domenica taglio del nastro. Sicurezza, Norcia riapre il Palazzo comunale dopo il sismaSicurezza antisismica e identità a Norcia: domenica 19 aprile riapre il Palazzo comunale con tecnologie d'avanguardia. valnerinaoggi.it Norcia, la rinascita del Palazzo Comunale: 67 isolatori che riducono le accelerazioni sismicheL’innovativo intervento per il recupero dell’edificio: potrà assorbire spostamenti fino a 41 centimetri. Domani l’inaugurazione ... corrieredellumbria.it Concentramento sotto al palazzo comunale, da dove non è uscito nessun membro dell'amministrazione, interventi al megafono e poi sfilata nel centro cittadino e sino alla spiaggia del Castello: oltre 200 persone, in parte rapallesi e in parte venute da fuori, si s - facebook.com facebook