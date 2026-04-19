Norcia riapre Palazzo Comunale La città ritrova un suo simbolo

Da lanazione.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Norcia, il Palazzo Comunale ha riaperto oggi alle 12, dopo un intervento di restauro e adeguamento sismico. La riapertura segna la ripresa di un edificio che rappresenta un simbolo per la città. L’intervento ha coinvolto lavori di consolidamento e aggiornamenti strutturali per migliorare la resistenza alle scosse sismiche. La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità locali e della comunità.

NORCIA – Festa per la bellezza ritrovata. Oggi alle 12 riapre finalmente le sue porte il Palazzo Comunale, al termine di un intervento di restauro e adeguamento sismico all’avanguardia. Alla cerimonia d’inaugurazione, al via alle 11.30 in Piazza San Benedetto, sono attesi il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, la presidente della Regione Stefania Proietti, il sottosegretario agli Interni Emanuele Prisco e il sindaco Giuliano Boccanera che parla di "una giornata fantastica, un ritorno alla normalità. Un palazzo che rappresenta l’identità di una comunità torna ai cittadini". I lavori, dal valore complessivo...🔗 Leggi su Lanazione.it

norcia riapre palazzo comunale la citt224 ritrova un suo simbolo
© Lanazione.it - Norcia, riapre Palazzo Comunale. La città ritrova un suo simbolo

Notizie correlate

Norcia, il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016Nuova luce per il palazzo comunale di Norcia che, dopo il sisma del 2016, riapre finalmente le porte e torna a ospitare le attività amministrative...

Pordenone ritrova il Gambrinus: riapre la pizzeria simbolo della cittàScatoloni davanti alla porta; operai e dipendenti all’opera all’interno per ultimare i lavori.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: A Norcia riapre il palazzo comunale dopo il sisma del 2016; Norcia, il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016; Norcia, a dieci anni dal sisma riapre il Palazzo comunale; A Norcia riapre il palazzo comunale dopo dieci anni dal sisma: domenica taglio del nastro.

palazzo comunale norcia riapre palazzo comunaleSicurezza, Norcia riapre il Palazzo comunale dopo il sismaSicurezza antisismica e identità a Norcia: domenica 19 aprile riapre il Palazzo comunale con tecnologie d'avanguardia. valnerinaoggi.it

palazzo comunale norcia riapre palazzo comunaleNorcia, la rinascita del Palazzo Comunale: 67 isolatori che riducono le accelerazioni sismicheL’innovativo intervento per il recupero dell’edificio: potrà assorbire spostamenti fino a 41 centimetri. Domani l’inaugurazione ... corrieredellumbria.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.