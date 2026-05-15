A Qualiano è iniziato il “118 Challenge 2026”, una serie di esercitazioni e simulazioni dedicate alla formazione dei soccorritori. L’evento si svolge nel centro di formazione dell’ASL Napoli 2 Nord e durerà tre giorni. Durante questo periodo, i team sanitari partecipanti si confronteranno attraverso attività pratiche e prove di intervento. L’obiettivo è migliorare le competenze operative dei soccorritori e aggiornare le procedure di emergenza.

Tre giorni di esercitazioni, simulazioni e confronto tra team sanitari al Centro di Formazione 118 dell’ASL Napoli 2 Nord.. Dal 15 al 17 maggio 2026 il Centro di Formazione e Addestramento Emergenza 118 di Qualiano ospita la terza edizione del “118 Challenge ”, un evento dedicato alla formazione avanzata e alla verifica delle competenze operative in ambito di emergenza sanitaria. Promossa dall’ASL Napoli 2 Nord, l’iniziativa rappresenta un momento di confronto tra team di soccorso provenienti da diversi contesti regionali e nazionali, con l’obiettivo di rafforzare la qualità degli interventi e l’integrazione tra i sistemi di emergenza. Il programma si articola su tre giornate intense di attività teoriche e pratiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, al via il “118 Challenge 2026” per la formazione dei soccorritori

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