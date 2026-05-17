Durante l’ultima puntata di TennisMania su YouTube, Dario Puppo, giornalista e telecronista di Eurosport, ha commentato la situazione di un tennista, affermando che il giocatore presenta alcuni problemi di natura personale, ma che sta attualmente lavorando per risolverli. Puppo ha fatto questa affermazione senza entrare nel dettaglio delle questioni specifiche, limitandosi a sottolineare il fatto che il tennista si sta impegnando per superare le difficoltà.

Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) si è espresso nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione quanto fatto da Jannik Sinner nel corso degli Internazionali d’Italia, con l’atto conclusivo che oggi vedrà il pusterese opposto al norvegese Casper Ruud. “ Ennesima finale per Sinner in questa stagione incredibile. Mi è venuto in mente che, per le ragioni che sappiamo, contro Medvedev a Wimbledon 2024 ha vissuto uno dei primi momenti difficili in campo, perdendo al quinto. Sinner è passato attraverso situazioni emotivamente tutt’altro che facili, come ad esempio il caso Clostebol. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner è incline a certi problemi, ma li sta risolvendo”

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