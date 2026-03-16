Jannik Sinner ha vinto la finale del Masters 1000 di Indian Wells, battendo Daniil Medvedev in due set con punteggi di 7-6 e 7-6. La partita si è conclusa con l’attribuzione del primo titolo stagionale per il tennista italiano, che ha dimostrato la sua abilità in una sfida decisa al tie-break in entrambe le occasioni.

Jannik Sinner ha battuto in due set Daniil Medvedev per 7-6 7-6 nella finale del Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il primo titolo della stagione. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ Guardando la partita pensavo che Sinner riuscisse ad evitare il tie-break nel primo set, perché soprattutto negli ultimi tre o quattro game Medvedev non lo stava mettendo in difficoltà nei turni di servizio. Comunque una grande qualità che è tornata del russo è quella di giocare molto bene i punti importanti sulla sua battuta, mentre in risposta non ha avuto grandi chance contro Jannik. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Ieri in un momento abbiamo visto il vero Sinner e come può giocare. Sta aspettando la terra”

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