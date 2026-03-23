Dario Puppo (giornalistatelecronista di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis mondiale nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il collega ha iniziato la propria analisi, citando il presidente della FITP, Angelo Binaghi, che si era espresso in modo molto entusiasta dell’attuale stato del tennis italiano. “ Ci sono state le sconfitte di Berrettini e Paolini nell’ultima giornata a Miami. Il tennis italiano, tolto Jannik Sinner, sta deludendo. Il presidente FITP ha fatto delle dichiarazioni altisonanti: abbiamo i gladiatori o i cavalieri dell’Apocalisse che ci porteranno il titolo a Roma. Calma. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Puppo: “Sinner in un aspetto è più bravo di Alcaraz. Jannik a parte, il tennis italiano sta deludendo”

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