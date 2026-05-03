L' arrivo del pullman dell' Inter a San Siro

Da ilgiorno.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle immagini condivise sul profilo ufficiale Instagram dell'Inter, si vede il pullman della squadra arrivare allo stadio di San Siro. I giocatori erano partiti poco prima da Appiano Gentile e sono stati ripresi dall'alto mentre si avvicinavano all’ingresso dello stadio prima della partita. Il video mostra il veicolo che si ferma davanti all'impianto, con i membri del team che scendono e si preparano per l'evento sportivo.

L'arrivo dei giocatori, partiti poco prima da Appiano Gentile, nel video dall'alto pubblicato dal profilo ufficiale Instagram dell'Inter.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

l arrivo del pullman dell inter a san siro
© Ilgiorno.it - L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro

Scudetto Inter, l’arrivo del pullman della squadra allo stadio San siro

Video Scudetto Inter, l’arrivo del pullman della squadra allo stadio San siro

Notizie correlate

Leggi anche: Inter-Parma, l'arrivo a San Siro del pullman nerazzurro

Milan Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati a San Siro: FOTO e VIDEO del pre-partitadi Marco BaridonMilan Juve i pullman delle squadre sono arrivati allo stadio: sempre meno all’inizio della gara valevole per la trentaquattresimo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano; Piazza Duomo pronta per il popolo nerazzurro se sarà festa scudetto; Milan, il pullman arriva a San Siro spinto dai tifosi; Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra.

san siro l arrivo del pullmanInter-Parma, l'arrivo a San Siro del pullman nerazzurroPoco dopo le 19.15 è arrivato a San Siro il pullman dell'Inter, accompagnato da centinaia di tifosi, tra cori, bandiere e fumogeni. ilgiorno.it

san siro l arrivo del pullmanInter, cori e fuochi d’artificio all’arrivo del pullman della squadra a San Siro(LaPresse) - Clima di grande festa fuori da San Siro, dove migliaia di tifosi nerazzurri si sono radunati per accogliere il pullman dell’Inter ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.