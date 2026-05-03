L' arrivo del pullman dell' Inter a San Siro

Nelle immagini condivise sul profilo ufficiale Instagram dell'Inter, si vede il pullman della squadra arrivare allo stadio di San Siro. I giocatori erano partiti poco prima da Appiano Gentile e sono stati ripresi dall'alto mentre si avvicinavano all’ingresso dello stadio prima della partita. Il video mostra il veicolo che si ferma davanti all'impianto, con i membri del team che scendono e si preparano per l'evento sportivo.

L'arrivo dei giocatori, partiti poco prima da Appiano Gentile, nel video dall'alto pubblicato dal profilo ufficiale Instagram dell'Inter.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'arrivo del pullman dell'Inter a San Siro Scudetto Inter, l’arrivo del pullman della squadra allo stadio San siro Notizie correlate Leggi anche: Inter-Parma, l'arrivo a San Siro del pullman nerazzurro Milan Juve, i pullman delle due squadre sono arrivati a San Siro: FOTO e VIDEO del pre-partitadi Marco BaridonMilan Juve i pullman delle squadre sono arrivati allo stadio: sempre meno all’inizio della gara valevole per la trentaquattresimo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Festa Scudetto dell'Inter: quando sarà consegnata la coppa a San Siro, c'è anche la data della parata in bus scoperto a Milano; Piazza Duomo pronta per il popolo nerazzurro se sarà festa scudetto; Milan, il pullman arriva a San Siro spinto dai tifosi; Inter, scudetto a San Siro 40 anni dopo l'ultima volta: il piano per la festa nerazzurra. Inter-Parma, l'arrivo a San Siro del pullman nerazzurroPoco dopo le 19.15 è arrivato a San Siro il pullman dell'Inter, accompagnato da centinaia di tifosi, tra cori, bandiere e fumogeni. ilgiorno.it Inter, cori e fuochi d’artificio all’arrivo del pullman della squadra a San Siro(LaPresse) - Clima di grande festa fuori da San Siro, dove migliaia di tifosi nerazzurri si sono radunati per accogliere il pullman dell’Inter ... stream24.ilsole24ore.com L'atmosfera all'esterno di San Siro Vissuta dall'interno del pullman dell'Inter Il racconto e la carica di Bisseck Segui il prepartita di #InterParma con #Fuoriclasse powered by Haier, su #DAZN x.com Ironia fuori da San Siro, prima di Inter-Parma: i tifosi nerazzurri iniziano i festeggiamenti e prendono in giro Antonio Conte, “portato a spasso” da Chivu - facebook.com facebook