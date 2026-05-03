Inter-Parma l' arrivo a San Siro del pullman nerazzurro

Alle 19.15 circa, il pullman dell'Inter è arrivato allo stadio di San Siro, accompagnato da un grande gruppo di tifosi. La folla ha intonato cori, sventolato bandiere e acceso fumogeni per salutare la squadra prima dell'inizio della partita contro il Parma. L’arrivo ha suscitato l’entusiasmo dei supporter presenti fuori dall’impianto.