Inter-Parma l' arrivo a San Siro del pullman nerazzurro
Alle 19.15 circa, il pullman dell'Inter è arrivato allo stadio di San Siro, accompagnato da un grande gruppo di tifosi. La folla ha intonato cori, sventolato bandiere e acceso fumogeni per salutare la squadra prima dell'inizio della partita contro il Parma. L’arrivo ha suscitato l’entusiasmo dei supporter presenti fuori dall’impianto.
Poco dopo le 19.15 è arrivato a San Siro il pullman dell'Inter, accompagnato da centinaia di tifosi, tra cori, bandiere e fumogeni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
PARMA-INTER, IL PRONOSTICO DEI TIFOSI NERAZZURRI
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