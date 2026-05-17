Puliamo i quartieri volontari all' opera in zona stazione e al parco Querini
Sabato 16 maggio si è tenuto un nuovo evento di “Puliamo i Quartieri” con la partecipazione di cittadini, volontari di Scientology, Peace Brothers e Ripuliamoci Challenge. L'iniziativa si è svolta nelle zone intorno alla stazione e al parco Querini, con volontari impegnati nella pulizia di spazi pubblici. L’attività ha visto coinvolti numerosi partecipanti che si sono dedicati alla raccolta di rifiuti e alla sistemazione delle aree, contribuendo a migliorare l’aspetto delle zone interessate.
Si è svolto nel pomeriggio di sabato 16 maggio un nuovo appuntamento di “Puliamo i Quartieri”, che ha visto la partecipazione attiva di cittadini, Ministri Volontari di Scientology, Peace Brothers e volontari di Ripuliamoci Challenge, uniti dall’obiettivo comune di rendere ancora più bella la. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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