Puliamo i quartieri volontari all' opera in zona stazione e al parco Querini

Sabato 16 maggio si è tenuto un nuovo evento di “Puliamo i Quartieri” con la partecipazione di cittadini, volontari di Scientology, Peace Brothers e Ripuliamoci Challenge. L'iniziativa si è svolta nelle zone intorno alla stazione e al parco Querini, con volontari impegnati nella pulizia di spazi pubblici. L’attività ha visto coinvolti numerosi partecipanti che si sono dedicati alla raccolta di rifiuti e alla sistemazione delle aree, contribuendo a migliorare l’aspetto delle zone interessate.

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